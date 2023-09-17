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  • Опубликована сегодня в 1:11

103,5 миллиона рублей принесла лента "После. Навсегда" в российском кинопрокате

В кинопрокате России лента "После. Навсегда" из США стала абсолютным лидером, принеся за прошедший уик-энд 103,5 миллиона рублей, согласно данным портала Kinobusiness за период с 14 по 17 сентября. Фильм основан на произведениях Анны Тодд и рассказывает о сложных отношениях Тессы и Хардина, где главные роли исполнили Хиро Файнс-Тиффин и Джозефина Лэнгфорд.

На втором месте оказался американский триллер "Искусство по понятиям", собравший 23,5 миллиона рублей в уик-энд. Плотный сюжет фильма касается хозяйки арт-галереи, киллера и его начальника, которые выдумывают интригующий план по отмыванию денег. В картине снялись такие актеры, как Сэмюэл Л. Джексон, Джо Манганьелло, Ума Турман, Майя Хоук и многие другие.

На третьем месте оказался французский анимационный фильм "Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы", который заработал 21,3 миллиона рублей. История фильма следует за школьницей Маринетт и ее одноклассником Адрианом во французской школе. Когда город стоит перед опасностью, Маринетт превращается в супергероиню Леди Баг, а Адриан становится Супер-Котом.

В странах СНГ американский детективный триллер "Призраки в Венеции", не предусматривающий официального показа в кинотеатрах России и Белоруссии, занял второе место в рейтинге кинопроката, принеся 24,7 миллиона рублей.

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