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  • Опубликована сегодня в 14:52

Министр Южной Кореи рассматривает дочь Ким Чен Ына как потенциальную наследницу власти в КНДР

Министр объединения Республики Корея Ким Ён Хо признает, что лидер КНДР Ким Чен Ын может предоставить своей дочери Ким Чжу Э шанс на политическое наследие в народной республике. Об этом сообщает агентство Yonhap.

"Если рассмотреть ее общественную деятельность, то такая возможность не исключается. В настоящее время мы не можем исключить этот вариант", — сказал южнокорейский министр, комментируя предположения о возможном политическом будущем дочери Ким Чен Ына.

Ким Ён Хо также заявил в ходе парламентской проверки, что не может подтвердить наличие у лидера КНДР сына.

"Под руководством Ким Чен Ына северокорейский режим остается стабильным, но отсутствие официальной системы передачи высшей власти делает государство уязвимым и нестабильным", — отметил министр.

Как отмечает Рёнхап, дочь Ким Чен Ына, Ким Чжу Э, находится примерно 10 лет. Она впервые появилась в общественной сфере в ноябре прошлого года, когда вместе с отцом присутствовала на запуске межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17". После этого она неоднократно участвовала в публичных мероприятиях вместе с Ким Чен Ыном, включая парад 8 сентября, посвященный 75-летию основания КНДР. Это вызвало спекуляции о ее подготовке к возможной передаче власти в будущем.

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