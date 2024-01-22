Украинская беженка убила немца, отказываясь покидать его квартиру

Украинская гражданка предстала перед немецким судом по обвинению в убийстве мужчины, который предоставил ей убежище в феврале 2022 года, сообщает газета Bild.
По данным издания, Юрген Ф., 54-летний IT-специалист из Дахау (Бавария), и Елена К., 52-летняя гражданка Украины, познакомились около 15 лет назад на сайте знакомств. С 2013 года они поддерживали дружеские отношения, и в феврале 2022 года мужчина разрешил женщине остаться у него в Дахау, когда та внезапно прибыла с вещами.
Не смотря на изначальное согласие предоставить временное убежище, Юрген Ф. столкнулся с проблемой, когда Елена отказывалась уходить, настаивая на том, чтобы ее зарегистрировали в его квартире.
Ситуация обострилась, когда немец решил начать новые отношения. В результате конфликта в феврале 2023 года гражданка Украины нанесла мужчине несколько ударов 16-сантиметровым кухонным ножом, в результате которых он скончался на месте.
Елена К. была обвинена в убийстве немецкой прокуратурой, и ее дело в настоящее время находится на рассмотрении в окружном суде Мюнхена.
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