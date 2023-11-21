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Организатор убийства бизнесмена Пятибратова застрелен в ростовской области
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  • Опубликована сегодня в 22:05

Организатор убийства бизнесмена Пятибратова застрелен в ростовской области

На территории Ростовской области неизвестный стрелок убил 58-летнего Владимира Борисенко. В 2020 году ему было вынесено приговор за убийство брата кандидата в губернаторы этого региона, сообщает aif.ru.

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