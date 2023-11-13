О покушении на Соловьева объяснил мотив преступления фигурант рассказал мотив

По заявлению Максима Дружинина одного из обвиняемых в деле о покушении на Владимира Соловьева, журналиста планировали ликвидировать из-за его профессиональной деятельности и поддержки спецоперации на Украине, сообщает justwoman. club

Дружинин сообщил в зале Второго западного окружного военного суда, что группа, включая Пронского, Белякова, Степанова и Мокия, задумывала этот план в связи с активной поддержкой Соловьевым начала специальной военной операции. Фигурант дела также уточнил, что в случае успешной реализации покушения исполнителям были обещаны… Полный текст новости доступен по источнику.