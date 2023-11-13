О покушении на Соловьева объяснил мотив преступления фигурант рассказал мотив

По заявлению Максима Дружинина одного из обвиняемых в деле о покушении на Владимира Соловьева, журналиста планировали ликвидировать из-за его профессиональной деятельности и поддержки спецоперации на Украине, сообщает justwoman. club
Дружинин сообщил в зале Второго западного окружного военного суда, что группа, включая Пронского, Белякова, Степанова и Мокия, задумывала этот план в связи с активной поддержкой Соловьевым начала специальной военной операции. Фигурант дела также уточнил, что в случае успешной реализации покушения исполнителям были обещаны… Полный текст новости доступен по источнику.
Обеспечение безопасного выезда россиян из Газы обсудил замглавы МИД РФ с послом Израиля
Заместитель главы Министерства иностранных дел России Геннадий Богданов провел встречу с послом Израиля для обсуждения обеспечения безопасного выезда россиян из сектора Газа, как сообщило дипломатическое ведомство.
Министр Португалии решил покинуть пост на фоне дела, повлекшего отставку премьера
Министр инфраструктуры Португалии Жуау Галамба объявил о своем решении покинуть пост в свете коррупционного скандала, который стал причиной отставки премьера Антониу Кошты.
Из-за плохой погоды ограничили движение грузовиков на трассе в Свердловской области
Движение грузового транспорта временно ограничено на участке автодороги Ивдель — граница Ханты-Мансийского автономного округа с 9-го по 142-й километр из-за неблагоприятных дорожных и погодных условий.
Главой попечительского совета фонда "История Отечества" назначили Фалькова
Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин решил поручить Валерию Фалькову руководителю Министерства образования и науки РФ, руководство попечительским советом фонда "История Отечества".