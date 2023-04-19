Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о сложностях с инспекциями в рамках зерновой сделки из-за действий представителей Украины и ООН. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, отметила дипломат, есть сложности с регистрацией новых судов и проведением инспекций на площадке Совместного координационного центра в Стамбуле.

Захарова подчеркнула, что проблемы вызваны исключительно действиями представителей киевского режима, а также представителями ООН, которые либо не хотят, либо не могут противостоять украинцам.