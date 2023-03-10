В Министерстве обороны России назвали имена представителей украинских компаний, которые участвуют в военно-биологических программах США. Об этом сообщил глава войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов.
Военный напомнил, что ранее уже публиковались имена некоторых участников подобных программ.
"Сегодня мы хотели бы дополнить этот список представителями государственных институтов и частных компаний Украины, задействованных в реализации американских военно-биологических программ", — подчеркнул Кириллов.
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