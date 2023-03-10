В Министерстве обороны России назвали имена представителей украинских компаний, которые участвуют в военно-биологических программах США. Об этом сообщил глава войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов.

Военный напомнил, что ранее уже публиковались имена некоторых участников подобных программ.