В издании Politico опубликовали информацию о том, что жители Украины спешат переехать в Киев. Причина проста - в столице плотная система ПВО, а значит, более безопасно, считают авторы статьи.

- Люди из Днепра и Запорожья начали активно переезжать и искать жилье в Киеве, объясняя это тем, что он защищен, - говорится в публикации.

Также издание уточняет, что все регионы, кроме Киева, не имеют достаточно количества систем противовоздушной обороны. Тем временем стратегические военные удары целенаправленно уничтожают важные объекты инфраструктуры, уверен Запад.

Первая ракетная атака со стороны России была совершена после теракта, устроенного украинцами на Крымском мосту. С того времени атаки проводятся ежедневно.