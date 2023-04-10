Власти Украины изменили некоторые свои военные планы после утечки секретных документов Пентагона. Об этом сообщает CNN.

Телеканал ссылается на свой источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Авторы публикации не стали уточнять о каких изменениях идет речь.