Власти Украины изменили некоторые свои военные планы после утечки секретных документов Пентагона. Об этом сообщает CNN.
Телеканал ссылается на свой источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Авторы публикации не стали уточнять о каких изменениях идет речь.
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