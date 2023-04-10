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  • Опубликована сегодня в 21:35

CNN: Украина изменила часть своих военных планов после публикации секретных документов Пентагона

Власти Украины изменили некоторые свои военные планы после утечки секретных документов Пентагона. Об этом сообщает CNN.

Телеканал ссылается на свой источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Авторы публикации не стали уточнять о каких изменениях идет речь.

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