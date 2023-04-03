Дело об убийстве военного корреспондента Владлена татарского переквалифицировали в террористический акт. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
Следователи отмечают, что у них есть данные, что планирование и организация преступления осуществлялись с территории подконтрольной киевскому режиму.
Что касается обвиняемой, Дарьи Треповой, то она является сторонницей ФБК (организация, признанная в России экстремистской).
Американская термоядерная бомба, хранящаяся в Европе, может быть повреждена
Американская термоядерная бомба B61, хранящаяся на авиабазе "Фолкел" в Нидерландах, могла быть повреждена.
Россия не будет делать взносы в ОБСЕ
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что совет Нижней палаты парламента принял решение приостановить выплату взносов РФ в бюджет парламентской ассамблеи ОБСЕ за 2023 год.
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Основатели юмористической интернет-программы отказались от публикации видео на YouTube
Галустян получил армянское гражданство
На презентации жилого комплекса в Ереване российский актер и шоумен Михаил Галустян объявил о получении армянского гражданства.