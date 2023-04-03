Дело об убийстве военного корреспондента Владлена татарского переквалифицировали в террористический акт. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Следователи отмечают, что у них есть данные, что планирование и организация преступления осуществлялись с территории подконтрольной киевскому режиму.

Что касается обвиняемой, Дарьи Треповой, то она является сторонницей ФБК (организация, признанная в России экстремистской).