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  • Опубликована сегодня в 18:06

Дело об убийстве Владлена Татарского переквалифицировали в теракт

Дело об убийстве военного корреспондента Владлена татарского переквалифицировали в террористический акт. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Следователи отмечают, что у них есть данные, что планирование и организация преступления осуществлялись с территории подконтрольной киевскому режиму.

Что касается обвиняемой, Дарьи Треповой, то она является сторонницей ФБК (организация, признанная в России экстремистской).

Мир

Американская термоядерная бомба, хранящаяся в Европе, может быть повреждена

Американская термоядерная бомба B61, хранящаяся на авиабазе "Фолкел" в Нидерландах, могла быть повреждена.

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Россия не будет делать взносы в ОБСЕ

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что совет Нижней палаты парламента принял решение приостановить выплату взносов РФ в бюджет парламентской ассамблеи ОБСЕ за 2023 год.

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Общество

Новый выпуск "ЧБД?" за два дня набрал 45 млн просмотров

Основатели юмористической интернет-программы отказались от публикации видео на YouTube

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Галустян получил армянское гражданство

На презентации жилого комплекса в Ереване российский актер и шоумен Михаил Галустян объявил о получении армянского гражданства.

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