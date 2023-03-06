Бизнесмен и основатель холдинга "Царьград" Константин Малафеев прокомментировал покушение на свою персону.
Заявление было сделано после того, как сотрудники ФСБ предотвратили теракт. Обвиняемым в покушении был признан Денис Капустин, который был организатором и участником диверсии в Брянской области.
Теракт планировалось осуществить через подрыв самодельного взрывного устройства, прикрепленного к автомобилю Малофеева. Примерно также, как это произошло с убийством журналистки Дарьи Дугиной.
"В ответ на многочисленные обеспокоенные звонки друзей и знакомых сообщаю: слава Богу, со мной всё в порядке. Никто не пострадал", — сообщил Малофеев.
Бизнесмен отметил, что никакие попытки его убить не изменят его политические взгляды.
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