На Украине вынесли приговор российскому военному летчику. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление генпрокурора страны.

"Пилоту назначено наказание — 12 лет лишения свободы", — отмечается в заявлении.

Личность и имя военнослужащего не называется. Отмечается, что летчик потерпел крушение под Харьковом в начале марта 2022 года.