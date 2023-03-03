На Украине вынесли приговор российскому военному летчику. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление генпрокурора страны.
"Пилоту назначено наказание — 12 лет лишения свободы", — отмечается в заявлении.
Личность и имя военнослужащего не называется. Отмечается, что летчик потерпел крушение под Харьковом в начале марта 2022 года.
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