Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что его страна совместно с Великобританией помогут киевскому режиму начать контрнаступление. Об этом он сообщил во время встречи с премьер-министром Соединенного королевства Риши Сунаком.
Макрон подчеркнул, что желание обоих государств — это оказывать поддержку Украине, чтобы страна выстояла и начала контрнаступление.
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