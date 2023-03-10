Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что его страна совместно с Великобританией помогут киевскому режиму начать контрнаступление. Об этом он сообщил во время встречи с премьер-министром Соединенного королевства Риши Сунаком.

Макрон подчеркнул, что желание обоих государств — это оказывать поддержку Украине, чтобы страна выстояла и начала контрнаступление.