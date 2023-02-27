Советник президента Украины Михаил Подоляк пригрози Китаю на случай поставки военной техники России. Об этом он сообщил в интервью СМИ киевского режима.

По словам Подоляка, Киев агрессивно отреагирует, в случае, если это произойдет.

Какую именно реакцию стоит ожидать от киевского режима, Подоляка не уточнил.