Советник президента Украины Михаил Подоляк пригрози Китаю на случай поставки военной техники России. Об этом он сообщил в интервью СМИ киевского режима.
По словам Подоляка, Киев агрессивно отреагирует, в случае, если это произойдет.
Какую именно реакцию стоит ожидать от киевского режима, Подоляка не уточнил.
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