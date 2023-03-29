Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 29.03.2023 : 76,5939
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 29.03.2023 : 82,775
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 12:45

Алаудинов: контрнаступление ВСУ станет для них последним

Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов прокомментировал информацию о предстоящем контрнаступлении украинских боевиков. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Соловьев Life".

По мнению военнослужащего, это будет последний "заход" для Украины. У киевского режима больше нет живой силы.

Алаудинов отметил, что спецназ "Ахмат" зафиксировал поставку новой техники для Украины с Запада, однако она пока находится в западной части страны и не переброшена на линию соприкосновения.

Мир

МИД РФ предостерег Белоруссию о диверсиях СБУ

Россия не исключает, что киевские власти могут организовать провокацию в Белоруссии с целью свержения президента Лукашенко. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Читать полностью

Впервые за 15 лет компания Pepsi обновила логотип

Новый логотип будет распространяться на мировом рынке с 2024 года

Читать полностью

Общество

Ученые: магнитные бури разрушают до 25% озонового слоя Земли

В исследовании помогли аэростаты

Читать полностью

Ученые выяснили, что пижма обыкновенная способствует замедлению старения

Пижма растет и в России

Читать полностью

Новости