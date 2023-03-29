Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов прокомментировал информацию о предстоящем контрнаступлении украинских боевиков. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Соловьев Life".

По мнению военнослужащего, это будет последний "заход" для Украины. У киевского режима больше нет живой силы.

Алаудинов отметил, что спецназ "Ахмат" зафиксировал поставку новой техники для Украины с Запада, однако она пока находится в западной части страны и не переброшена на линию соприкосновения.