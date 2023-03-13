Власти Одессы решили снести мемориальную доску русскому полководцу Александру Суворову. Об этом сообщает местное издание.
Соответствующее решение было принято историко-топонимической комиссией, которая работает при городском совете.
Ранее представители киевского режима посоветовали местным депутатам переименовать Суворовский и Малиновский районы города.
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