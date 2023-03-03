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  • Опубликована сегодня в 19:10

Вице-премьер Украины потребовал запретить игру Atomic Heart

Вице-премьер Украины Михаил Федоров призвал ограничить продажи видеоигры Atomic Heart. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

Чиновник направил официальный запрос с требованием запретить продажи игры, так как она была создана российской студией.

По мнению Федорова, игра пропагандирует кровавый коммунистический режим.

"Совершенно новый уровень российской цифровой пропаганды — с использованием игровой индустрии". — отметил политик.

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