Вице-премьер Украины Михаил Федоров призвал ограничить продажи видеоигры Atomic Heart. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.
Чиновник направил официальный запрос с требованием запретить продажи игры, так как она была создана российской студией.
По мнению Федорова, игра пропагандирует кровавый коммунистический режим.
"Совершенно новый уровень российской цифровой пропаганды — с использованием игровой индустрии". — отметил политик.
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