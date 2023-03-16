Голосеевский, Святошинский, Шевченковский и Соломенский районы Киева остались без электричества. Об этом сообщил энергохолдинг "ДТЭК".

"В Киеве вслед за областью также применяются отключения света по графикуБез электричества часть Голосеевского, Святошинского, Шевченковского и Соломенского районов города"

Напомним, ранее представители энергохолдинг сообщили о введении стабилизационных отключений в Бучанском, Обуховском и Фастовском районах Киевской области. Причиной указывалось повреждение энергооборудования.