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  • Опубликована сегодня в 14:42

В нескольких районах Киева отключили свет

Голосеевский, Святошинский, Шевченковский и Соломенский районы Киева остались без электричества. Об этом сообщил энергохолдинг "ДТЭК".

"В Киеве вслед за областью также применяются отключения света по графикуБез электричества часть Голосеевского, Святошинского, Шевченковского и Соломенского районов города"

Напомним, ранее представители энергохолдинг сообщили о введении стабилизационных отключений в Бучанском, Обуховском и Фастовском районах Киевской области. Причиной указывалось повреждение энергооборудования.

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