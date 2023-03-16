Голосеевский, Святошинский, Шевченковский и Соломенский районы Киева остались без электричества. Об этом сообщил энергохолдинг "ДТЭК".
"В Киеве вслед за областью также применяются отключения света по графикуБез электричества часть Голосеевского, Святошинского, Шевченковского и Соломенского районов города"
Напомним, ранее представители энергохолдинг сообщили о введении стабилизационных отключений в Бучанском, Обуховском и Фастовском районах Киевской области. Причиной указывалось повреждение энергооборудования.
Военкор Линин рассказал в эфире "Первого канала" о боевой работе ЧВК "Вагнер" в Бахмуте
Отряды ЧВК "Вагнер" продолжают продвижение на Бахмутском направлении, несмотря на все трудности, связанные со штурмом укрепленной обороны ВСУ в городской застройке. Об этом в эфире "Первого канала" рассказал военный корреспондент Евгений Линин.
Несколько иностранцев задержаны в Польше по обвинению в шпионаже в пользу России
По словам министерства, они "проводили разведывательную деятельность" против восточноевропейской страны
Семьи погибших бойцов ЧВК "Вагнер" остались без государственных наград из-за бюрократии в Минобороны
Чудовищные бюрократические проволочки мешают родственникам погибших во время проведения спецоперации бойцов ЧВК "Вагнер" вовремя получить награды от государства.
В Петербурге открыли всероссийскую выставку к 120-летию Союза русских художников
Ее можно посетить до 16 апреля