Кипрский суд приговорил к шести месяцам тюрьмы гражданку Украины, совершившую вооруженное нападение на граждан России в 2022 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Никосии.

Злоумышленница признала свою вину и заявила о раскаянии. Ее признали виновной по семи пунктам обвинения. Женщину взяли под стражу прямо в зале суда.

Напомним, в августе 2022 года украинка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напала с ножом на группу граждан России, отмечавших День российского флага. Женщина кричала что-то на своем языке.