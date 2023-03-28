Кипрский суд приговорил к шести месяцам тюрьмы гражданку Украины, совершившую вооруженное нападение на граждан России в 2022 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Никосии.
Злоумышленница признала свою вину и заявила о раскаянии. Ее признали виновной по семи пунктам обвинения. Женщину взяли под стражу прямо в зале суда.
Напомним, в августе 2022 года украинка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напала с ножом на группу граждан России, отмечавших День российского флага. Женщина кричала что-то на своем языке.
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