Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 28.03.2023 : 76,5662
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 28.03.2023 : 82,2913
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 14:05

На Кипре осудили украинку, напавшую с ножом на граждан России

Кипрский суд приговорил к шести месяцам тюрьмы гражданку Украины, совершившую вооруженное нападение на граждан России в 2022 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Никосии.

Злоумышленница признала свою вину и заявила о раскаянии. Ее признали виновной по семи пунктам обвинения. Женщину взяли под стражу прямо в зале суда.

Напомним, в августе 2022 года украинка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напала с ножом на группу граждан России, отмечавших День российского флага. Женщина кричала что-то на своем языке.

Мир

Новак прокомментировал, какова востребованность энергоресурсов России на азиатском рынке

РФ уверена в том, что нефтепродукты и другие ресурсы такого типа будут цениться

Читать полностью

Поезд Минск-Архангельск начнет работу с 22 апреля

Такой маршрут будет курсировать еженедельно

Читать полностью

Общество

Корабль «Союз МС-22» будет возвращен с МКС на Землю без экипажа

Он приземлится в Казахстане

Читать полностью

Единый день Рахманинова объединит 500 мероприятий

Некоторые из них пройдут за рубежом

Читать полностью

Новости