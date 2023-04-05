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  • Опубликована сегодня в 10:49

Президент Украины прибыл в Польшу с официальным визитом

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Польшу. Об этом сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

В рамках визита глава киевского режима проведет переговоры с президентом Польшы Анджеем Дудой и премьер-министром Матеушем Моравецким. Будут подписаны двусторонние документы.

Кроме того, планируются встречи с представителями бизнеса. Зеленский будет обращаться а гражданам Польши с речью.

Напомним, ранее экс-командующий сухопутными силами Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что Зеленский посетит Варшаву с целью проработки вопроса о переговорах с Россией.

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