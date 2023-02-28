Нынешний киевский режим негативно воспринят некоторыми украинсками силами, которые настаивают на переговорах с Россией. Кто-то всё ещё находится в Киеве, кто-то уже перебрался в РФ, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью газете "Известия", приводя в пример бывшего Народного депутата Украины.
"К примеру, Виктор Медведчук как раз относится к таким силам, у него есть свои сторонники, пусть их и не так много, как хотелось бы"
Политик также уточнил, что несогласные с режимом люди боятся вступить в полемику с правительством Украины, так как "их уничтожат сразу же, их убьют".
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко с уверенностью сказал об отсутствии у Украины других путей, кроме как заключения мирного договора с Россией без предварительных условий.
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