Нынешний киевский режим негативно воспринят некоторыми украинсками силами, которые настаивают на переговорах с Россией. Кто-то всё ещё находится в Киеве, кто-то уже перебрался в РФ, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью газете "Известия", приводя в пример бывшего Народного депутата Украины.

"К примеру, Виктор Медведчук как раз относится к таким силам, у него есть свои сторонники, пусть их и не так много, как хотелось бы"

Политик также уточнил, что несогласные с режимом люди боятся вступить в полемику с правительством Украины, так как "их уничтожат сразу же, их убьют".

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко с уверенностью сказал об отсутствии у Украины других путей, кроме как заключения мирного договора с Россией без предварительных условий.