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  • Опубликована сегодня в 20:49

Киев готов предоставить отчет об использовании западного оружия

Власти Украины готовы рассказать любому государству Запада, которое активно помогает в обеспечении оружия, как использованы поставленные вооружения и в каком подразделении они находится. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сказав, что власти готовы допустить иностранных проверяющих в раположение частей ВСУ.

"Мы пригласили любую страну, если есть необходимость, проверить вплоть до подразделения, батальона, место, где расположено оружие из их страны"

Политик также заверил, что украинская сторона стремится к "прозрачности" отношений, чтобы у партнеров не было сомнений об использовании не по предназначению поставленного оружия.

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