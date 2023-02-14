Власти Украины готовы рассказать любому государству Запада, которое активно помогает в обеспечении оружия, как использованы поставленные вооружения и в каком подразделении они находится. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сказав, что власти готовы допустить иностранных проверяющих в раположение частей ВСУ.
"Мы пригласили любую страну, если есть необходимость, проверить вплоть до подразделения, батальона, место, где расположено оружие из их страны"
Политик также заверил, что украинская сторона стремится к "прозрачности" отношений, чтобы у партнеров не было сомнений об использовании не по предназначению поставленного оружия.
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