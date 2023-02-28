Власти Украины отправили письмо к Турции и ООН с просьбой начать переговоры по продлению зерновой сделки. Об этом сообщает Reuters.
"Мы отправили письмо с просьбой начать решать этот вопрос, так как 18 марта уже совсем скоро, но до сих пор не получили никакого ответа", — отметила украинская сторона.
Напомним, 22 июля 2022 года Москва заявила, что снятие запрета на ввоз российских продуктов питания и удобрений должно стать условием заключения указанного соглашения.
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