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  • Опубликована сегодня в 21:56

Украина просит Турцию и ООН начать переговоры по зерновой сделке с Россией

Власти Украины отправили письмо к Турции и ООН с просьбой начать переговоры по продлению зерновой сделки. Об этом сообщает Reuters.

"Мы отправили письмо с просьбой начать решать этот вопрос, так как 18 марта уже совсем скоро, но до сих пор не получили никакого ответа", — отметила украинская сторона.

Напомним, 22 июля 2022 года Москва заявила, что снятие запрета на ввоз российских продуктов питания и удобрений должно стать условием заключения указанного соглашения.

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