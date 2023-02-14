Украинская сторона беспокоится, что военные действия РФ могут распространиться и на территорию Одессы и Одесской области с дальнейшим выходом на границы с непризнанной Приднестровской Молдавской республикой. Такая информация стала известна из видеозаявления советника главы одесской военной администрации Сергея Братчука, опубликованном в его Telegram-канале.

"Сегодня очень активно обсуждаются на разных уровнях, в том числе и на Мюнхенской конференции по безопасности, возможности наступления россиян на Одессу и Одесский регион. Речь зашла и, например, о непризнанном Приднестровье"

Напомним, что 24 февраля по указу Владимира Путина началась специальная военная операция, целью которой является защита людей от издевательств со стороны киевского режима.