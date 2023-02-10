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  • Опубликована сегодня в 12:37

Небензя: Киев не заинтересован в переговорах с Москвой

Украинская сторона не заинтересована в переговорах с Москвой по вопросову об урегулировании кризиса. Такая информация изложена в интервью постпреда России при ООН Василия Небензя.

Москва открыта к диалогу и готова рассмотреть предложения Киева, если те учтут условия России и ситуацию "на земле"

«Но сейчас мы, к сожалению, не видим никаких предпосылок к этому. Украинский режим в них не заинтересован», - заявил Небензя.

Напомним, в октябре 2022 года президент России Владимир Путин отмечал, что Москва нацелена на проведение переговоров, когда украинский режим "созреет".

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