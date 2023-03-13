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  • Опубликована сегодня в 20:56

Монахи Киево-Печерской лавры не будут покидать монастырь

Монахи Киево-Печерской лавры не будут покидать монастырь по требованию музея-заповедник, который контролируется представителями киевского режима. Об этом сообщил митрополит Павел.

"Мы не против всех законных действий, но противозаконных не должно быть. Мы граждане своей страны, мы люди, которые тут живут с 1988 года, у многих из нас нет другого места, кроме этого", — отметил священник.

Напомним, ранее сотрудники музея пришли с инспекцией в монастырь. Монахи утверждают, что были нарушены юридические процедуры.

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