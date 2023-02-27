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  • Опубликована сегодня в 16:22

СМИ: все шаги Киева диктуют Вашингтон и Брюссель

Украина - марионетка в рука Вашингтона и Брюсселя, ведь на протяжении всей специальной военной операции она ни разу не приняла самостоятельного решения. Такое мнение изложил обозреватель Алекс Ло в статье для издания South China Morning Post.

"Киев уже ничего не определяет: ни цели этого вооружённого конфликта, ни его характер, ни его предназначение. Все это диктуют ему Вашингтон и Брюссель"

Двусторонний конфликт России и Украины быстрыми темпами превращается в "опосредованную войну", где активное участие принимает США и Европейский Союз. Они же, как полагает автор, принудили Украину отказаться от мирных инициатив КНР.

Напомним, что ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты не планируют мирного урегулирования конфликта вокруг Украины.

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