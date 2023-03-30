Митрополит Павел, являющийся наместником Киево-Печерской лавры пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому небесной карой за слезы изгнанных монахов.

Павел заявил, что слезы не упадут на землю, они упадут на голову "своре", представляющей киевский режим.

Митрополит обвинил Зеленского в том, что 220 человек, служащих в лавре, были выброшены на улицу.

Напомним, ранее президент Украины назвал захват лавры шагом к укреплению духовной независимости государства.