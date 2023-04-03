В Украинской православной церкви сообщили о том, что один из глумившихся над молившейся на улице у монастыря певчей Киево-Печерской лавры, был госпитализирован без признаков жизни.
Злоумышленник, который танцевал у лавры, сразу после танцев был госпитализирован, он не подавал признаков жизни. Причина госпитализации не сообщается.
Напомним, певчая Киево-Печерской лавры Катерина Ершова получила известность после того, как в интернете распространилось видео с ее молитвой возле лары. Рядом с ней прыгали бесноватые противники УПЦ.
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