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  • Опубликована сегодня в 7:48

Глумившийся над певчей Киевско-Печерской лавры госпитализирован без признаков жизни

В Украинской православной церкви сообщили о том, что один из глумившихся над молившейся на улице у монастыря певчей Киево-Печерской лавры, был госпитализирован без признаков жизни.

Злоумышленник, который танцевал у лавры, сразу после танцев был госпитализирован, он не подавал признаков жизни. Причина госпитализации не сообщается.

Напомним, певчая Киево-Печерской лавры Катерина Ершова получила известность после того, как в интернете распространилось видео с ее молитвой возле лары. Рядом с ней прыгали бесноватые противники УПЦ.

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