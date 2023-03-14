Украина не планирует выплачивать деньги семьям погибших во время боевых действий, вместо этого правительство приписывает им статус "пропавшие без вести". Об этом рассказал попавший в плен украинский военнослужащий 3-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Сергей Тарасюк.
«В прошлом году у меня друг погиб. Его записали в «пропавшие без вести». Не хотели с ним морочиться, и его родителям до сих пор ничего не выплачивают»
Стало также известно, что тела погибших остаются лежать на поле боя, потому что не хотят тратить на это свое время.
Тарасюк также заявил, что Киев оставил в Артёмовске (Бахмуте) только младший командный состав, остальное командование перебралось в тыловые районы.
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