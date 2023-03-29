Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность провести встречу с главой КНР Си Цзиньпином. Об этом он сообщил в интервью Associated Press.

Глава киевского режима подчеркнул, что хочет поговорить с китайским лидером на Украине. Зеленский добавил, что не общался с Си Цзиньпином в 2022 году.

Напомним, страны Запада, а также официальный Киев достаточно нервно восприняли сближение Москвы и Пекина. Тем не менее, глава КНР не спешит контактировать с Зеленским.