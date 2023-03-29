В Министерств иностранных дел Китая прокомментировали заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщили официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин.

Дипломат подчеркнул, что Пекин поддерживает общение со всеми сторонами украинского конфликта, однако конкретной информации о приглашении лидера КНР у него нет.

Напомним, ранее глава киевского режима в интервью Associated Press заявил о готовности провести встречу с лидером Китая на Украине.