В Министерств иностранных дел Китая прокомментировали заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщили официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин.
Дипломат подчеркнул, что Пекин поддерживает общение со всеми сторонами украинского конфликта, однако конкретной информации о приглашении лидера КНР у него нет.
Напомним, ранее глава киевского режима в интервью Associated Press заявил о готовности провести встречу с лидером Китая на Украине.
Впервые за 15 лет компания Pepsi обновила логотип
Новый логотип будет распространяться на мировом рынке с 2024 года
Ученые: магнитные бури разрушают до 25% озонового слоя Земли
В исследовании помогли аэростаты
Ученые выяснили, что пижма обыкновенная способствует замедлению старения
Пижма растет и в России