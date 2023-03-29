Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 29.03.2023 : 76,5939
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 29.03.2023 : 82,775
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 11:30

МИД Китая не получал информацию о приглашении Си Цзиньпина на Украину

В Министерств иностранных дел Китая прокомментировали заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщили официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин.

Дипломат подчеркнул, что Пекин поддерживает общение со всеми сторонами украинского конфликта, однако конкретной информации о приглашении лидера КНР у него нет.

Напомним, ранее глава киевского режима в интервью Associated Press заявил о готовности провести встречу с лидером Китая на Украине.

Мир

Впервые за 15 лет компания Pepsi обновила логотип

Новый логотип будет распространяться на мировом рынке с 2024 года

Читать полностью

Украинский БПЛА атаковал газонасосную станцию в Белгороде

Пострадавших нет

Читать полностью

Общество

Ученые: магнитные бури разрушают до 25% озонового слоя Земли

В исследовании помогли аэростаты

Читать полностью

Ученые выяснили, что пижма обыкновенная способствует замедлению старения

Пижма растет и в России

Читать полностью

Новости