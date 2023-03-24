Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что организация разговора президента Владимира Зеленского и председателя КНР Си Цзиньпина имеет определенные сложности.
Подоляк отметил, что планы на переговоры имеются, этим занимается офис президента и Министерство иностранных дел.
Политик отметил, что сложность заключается в том, что Китай не нашел своего политического места. Подоляк имеет ввиду, что страна не определилась — будет ли она стоять в стороне или возьмет на себя вопрос урегулирования конфликта между Россией и Украиной.
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