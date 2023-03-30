Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что мировые энергетические компании должны делиться с Киевом частью прибыли. Об этом сообщает Politico.

Чиновник отметил, что многие компании получают сверхприбыль, было бы справедливо отдать ее Украине. Почему это справедливо, политик не уточнил.

Галущенко отметил, что прибыль указанных предприятий превышает $200 млрд.