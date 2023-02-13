Голосеевский, Святошинский и Шевченковский районы украинской столицы остались без электричества, заявил генеральный директор электрокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко в своих социальных сетях.
«Поэтому здесь могут применяться локальные отключения по графикам»
Ранее Виталий Кличко, мэр Киева, сообщил, что Франция поделилась двумя солнечными электростанциями стоимостью €250 тыс.
Напомним, что 10 февраля армия России нанесла мощные высокоточные удары ракетами и беспилотниками по объектам украинской энергетики.
Украинские ресурсы сообщают о крушении Су-24 ЧВК "Вагнер", на котором Пригожин совершал боевой вылет
В небе над Бахмутом был сбит бомбардировщик ЧВК "Вагнер".
Еврокомиссар Джентилони: ЕК не исключает недостатка в поставках газа в ближайшие месяцы
ЕК хотела бы, чтобы механизм совместных закупок газа, призванный помочь в наполнении хранилищ Евросоюза к следующей зиме, был запущен до конца первого квартала.
В Болгарии решили отказаться от обязательств перед Россией за газовый контракт
Не желая выполнять свои обязательства, виновников ищут в Москве
Военные врачи стали все чаще попадать под обстрел ВСУ
За последние восемь дней группа врачей не раз попадала под обстрел боевиков