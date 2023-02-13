Голосеевский, Святошинский и Шевченковский районы украинской столицы остались без электричества, заявил генеральный директор электрокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко в своих социальных сетях.

«Поэтому здесь могут применяться локальные отключения по графикам»

Ранее Виталий Кличко, мэр Киева, сообщил, что Франция поделилась двумя солнечными электростанциями стоимостью €250 тыс.

Напомним, что 10 февраля армия России нанесла мощные высокоточные удары ракетами и беспилотниками по объектам украинской энергетики.