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  • Опубликована сегодня в 21:57

В трёх районах Киева вводят локальные отключения электричества

Голосеевский, Святошинский и Шевченковский районы украинской столицы остались без электричества, заявил генеральный директор электрокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко в своих социальных сетях.

«Поэтому здесь могут применяться локальные отключения по графикам»

Ранее Виталий Кличко, мэр Киева, сообщил, что Франция поделилась двумя солнечными электростанциями стоимостью €250 тыс.

Напомним, что 10 февраля армия России нанесла мощные высокоточные удары ракетами и беспилотниками по объектам украинской энергетики.

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