Депутат украинского парламента от партии "Слуга народа" Владимир Гевко попал в дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

ДТП закончилось смертью для другого участника аварии. Парламентарий отметил, что сдал все тесты на алкоголь и наркотики и выразил готовность активно сотрудничать со следствием.

Гевко выразил соболезнование семье погибшего водителя и обещал оказать поддержку его родным. Подробности происшествия депутат раскрывать не стал.