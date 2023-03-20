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  • Опубликована сегодня в 11:33

Украинский парламентарий стал участником смертельного ДТП

Депутат украинского парламента от партии "Слуга народа" Владимир Гевко попал в дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

ДТП закончилось смертью для другого участника аварии. Парламентарий отметил, что сдал все тесты на алкоголь и наркотики и выразил готовность активно сотрудничать со следствием.

Гевко выразил соболезнование семье погибшего водителя и обещал оказать поддержку его родным. Подробности происшествия депутат раскрывать не стал.

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