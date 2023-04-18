Советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что российский ударный беспилотник "Ланцет" является для украинских военных самым опасным дроном. Его слова приводит издание The Economist.

"Дрон «Ланцет» - самый опасный дрон для нас"

Геращенко добавил, что этот беспилотник очень полезен для уничтожения артиллерии.

Ранее стало известно, что около половины буксируемых и самоходных гаубиц НАТО в зоне спецоперации уничтожено барражирующими боеприпасами "Изделие-51/52", также известными как "Ланцеты".