Советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что российский ударный беспилотник "Ланцет" является для украинских военных самым опасным дроном. Его слова приводит издание The Economist.
"Дрон «Ланцет» - самый опасный дрон для нас"
Геращенко добавил, что этот беспилотник очень полезен для уничтожения артиллерии.
Ранее стало известно, что около половины буксируемых и самоходных гаубиц НАТО в зоне спецоперации уничтожено барражирующими боеприпасами "Изделие-51/52", также известными как "Ланцеты".
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