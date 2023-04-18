Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 18.04.2023 : 81,6279
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 18.04.2023 : 89,659
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 14:51

Киев: "Ланцет" - самый опасный для нас дрон

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что российский ударный беспилотник "Ланцет" является для украинских военных самым опасным дроном. Его слова приводит издание The Economist.

"Дрон «Ланцет» - самый опасный дрон для нас"

Геращенко добавил, что этот беспилотник очень полезен для уничтожения артиллерии.

Ранее стало известно, что около половины буксируемых и самоходных гаубиц НАТО в зоне спецоперации уничтожено барражирующими боеприпасами "Изделие-51/52", также известными как "Ланцеты".

Мир

Бойцы спецзназа «Ахмат», вышедшие из окружения а Белогоровке, представлены к наградам

Они взяли пленных и добыли информацию

Читать полностью

Посол Великобритании посетила дипведомтсво МИД России

Она вышла из здания без каких-либо комментариев для журналистов

Читать полностью

Общество

Традиционное шествие "Бессмертный полк" в этом году не состоится в России

Причина тому - частые угрозы со стороны недругов

Читать полностью

"Мусор кругом, урны не убирают": петербуржцы указали Пониделко на провал месячника по благоустройству

Смольный продолжает предоставлять позитивные отчеты о проведении месячника по благоустройству Петербур﻿га, заявляя, что весенняя уборка улиц проходит согласно ранее заявленному плану.

Читать полностью

Новости