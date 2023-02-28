В Голосеевском районе Киева прогремел мощный взрыв. Об этом сообщают местные СМИ.
После инцидента на месте происшествия произошел пожар. Воздушная тревога в городе не объявлялась.
Мэр города Виталий Кличко отметил, что возгорание произошло в отдельно стоящем здании, пожар был ликвидирован. О причинах произошедшего не сообщается.
По предварительным данным, взорвались кислотные баллоны. В результате ЧП пострадал один человек.
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