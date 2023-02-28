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  • Опубликована сегодня в 17:28

В одном из районов Киева прогремел мощный взрыв

В Голосеевском районе Киева прогремел мощный взрыв. Об этом сообщают местные СМИ.

После инцидента на месте происшествия произошел пожар. Воздушная тревога в городе не объявлялась.

Мэр города Виталий Кличко отметил, что возгорание произошло в отдельно стоящем здании, пожар был ликвидирован. О причинах произошедшего не сообщается.

По предварительным данным, взорвались кислотные баллоны. В результате ЧП пострадал один человек.

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