Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев способен создать ядерное оружие за девять месяцев, однако такую цель никто не преследует. Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".
По словам политолога, киевский режим не пойдет на этот шаг, так как это будет нарушением договора о нераспространении ядерного оружия.
Арестович заявил, что стране выгодно продолжать "демонстрировать цивилизованное поведение". Создание ядерного оружия приведет к тому, что Киев испортит отношения с Западом.
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