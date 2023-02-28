Подростки из ЧВК "Рёдан" устроили массовые драки в Киеве, Львове и Харькове. Об этом пишут местные издания.

В инциденте, который произошел в Харькове, были задержаны свыше 200 несовершеннолетних, 66 из них — девочки.

В Киеве у арестованных были изъяты кастеты и прочее холодное оружие, а также газовые баллончики.

Киевский режим поспешил обвинить в организации инцидентов Россию.