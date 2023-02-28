Подростки из ЧВК "Рёдан" устроили массовые драки в Киеве, Львове и Харькове. Об этом пишут местные издания.
В инциденте, который произошел в Харькове, были задержаны свыше 200 несовершеннолетних, 66 из них — девочки.
В Киеве у арестованных были изъяты кастеты и прочее холодное оружие, а также газовые баллончики.
Киевский режим поспешил обвинить в организации инцидентов Россию.
Командующий ВСУ: в районе Артемовска крайне напряженная обстановка
Российские военнослужащие постепенно берут город в кольцо
ВСУ на Купянском направлении потеряли до 25 военных за сутки
Российская Западная группировка также разгромила два украинских автомобиля
Продюсер Пригожин рассказал о достижениях внука
Ребенок быстро развивается и уже самостоятельно сидит
Жители Петербурга оставили новое "граффити" на месте уничтоженного изображения Пушкина
Коммунальщики избавились от граффити-портрета русского писателя Александра Пушкина на Черной речке неделю назад. На месте уничтоженного граффити петербуржцы оставили "ароматный" рисунок-послание виновным в исчезновении изображения чиновникам.