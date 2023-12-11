Киев достиг соглашения с Варшавой относительно открытия границы

Украина достигла соглашений с Польшей относительно разблокирования границы между двумя странами, которая была заблокирована из-за протестов польских перевозчиков. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН, ссылаясь на свои источники.

"Украина достигла договоренностей по разблокированию украино-польской границы", — говорится в сообщении телеканала.

С 6 ноября польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Причиной протестов стало неудачное конкурентное положение перед украинскими перевозчиками, предоставляющими свои услуги по более низким ценам. Позднее к полякам присоединились также дальнобойщики из Словакии.

Ранее сообщалось, что на границе Польши и Украины образовалась значительная очередь из автомобилей.