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Киев достиг соглашения с Варшавой относительно открытия границы
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  • Опубликована сегодня в 15:42

Киев достиг соглашения с Варшавой относительно открытия границы

Украина достигла соглашений с Польшей относительно разблокирования границы между двумя странами, которая была заблокирована из-за протестов польских перевозчиков. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН, ссылаясь на свои источники.

"Украина достигла договоренностей по разблокированию украино-польской границы", — говорится в сообщении телеканала.

С 6 ноября польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Причиной протестов стало неудачное конкурентное положение перед украинскими перевозчиками, предоставляющими свои услуги по более низким ценам. Позднее к полякам присоединились также дальнобойщики из Словакии.

Ранее сообщалось, что на границе Польши и Украины образовалась значительная очередь из автомобилей.

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