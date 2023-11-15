Власти в Киеве сталкиваются с серией неудач в военной, дипломатической и экономической областях, несмотря на поддержку со стороны Запада. Об этом сообщает газета Le Monde.

По мнению издания, "сценарий поражения Украины, даже при поддержке западных стран, вполне возможен".

"Ранее в Европе считали защиту Украины крайне важной, но сейчас намечается тяжелый кризис, вызванный сочетанием неблагоприятных факторов, и ситуация находится в тупике", — отмечает газета.

Издание подчеркивает, что во всех аспектах "негативные тенденции для Украины и ее союзников преобладают".

В условиях значительных военных потерь численность населения Украины не позволяет провести Киеву обширную мобилизацию, утверждает газета. На текущий момент Le Monde отмечает, что украинские военнослужащие проводят демонстрации их супруг, выражая недовольство тем, что солдатам не предоставляется отпуск более полутора лет.

Ситуацию усугубляет неспособность Киева компенсировать дефицит личного состава силой вооружения. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель признал, что европейская военная промышленность не производит достаточное количество оружия для экспорта.

Неэффективность в дипломатии и экономике На дипломатическом фронте внимание Запада, включая США, было отвлечено в результате конфликта между Израилем и ХАМАС. Le Monde добавляет, что Украина опасается, что ей придется конкурировать с Израилем за поставки американского вооружения и боеприпасов.

Издание также указывает на явную неэффективность политики ограничения цен на российскую нефть до уровня $60 за баррель, принятой странами G7 и Евросоюзом в 2022 году. По данным Le Monde, доходы России от продажи нефти в октябре увеличились на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.