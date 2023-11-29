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В России была разработана инновационная игла для малотравматичной пункции почек
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  • Опубликована сегодня в 13:23

В России была разработана инновационная игла для малотравматичной пункции почек

Ученые из Индустриальной лаборатории инновационных инженерных решений представили новую иглу под названием MG (Magomed Gazimiev), предназначенную для использования в урологических вмешательствах. Согласно информации, предоставленной Сеченовским Университетом, применение иглы MG существенно снижает риск кровотечений и других осложнений в процессе операции, сообщает Газета.Ру.

При хирургическом лечении мочекаменной болезни, чтобы достичь почки, используются небольшие проколы в поясничной области с использованием специальных игл. Однако такие проколы могут серьезно повредить почку и привести к кровотечениям и другим осложнениям у пациента.

Для минимизации рисков ученые разработали иглу MG, состоящую из заостренной канюли, атравматичного мандрена и пружинного механизма, который выдвигает кончик мандрена вперед.

"Это решение позволяет снизить травматизацию тканей во время вмешательства. Кроме того, игла MG очень удобна и легка в применении", — отметил заведующий лабораторией, заместитель директора Института урологии и репродуктивного здоровья человека, профессор Магомед Газимиев.

Клинические исследования устройства подтвердили, что использование новой иглы существенно уменьшает частоту серьезных осложнений в процессе и после операции.

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