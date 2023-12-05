Участников массовой драки рабочих в Петербурге не нашли

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции проводят поиски участников массовой потасовки, которая разразилась в Приморском районе. Известно, что правоохранителям не удалось задержать буйных индивидов на месте происшествия. Драчуны быстро исчезли, как только на заправку подъехали полицейские. Ранее в сети появилось видео с сценами массовой драки на улице Бобыльской.
По словам свидетелей, в схватке участвовало не менее двадцати человек. Причины конфликта пока неизвестны. На записи видно, как один из участников потасовки падает на землю, а его противник продолжает наносить несколько ударов, когда тот лежит без движения. Предполагается, что пострадавший утратил сознание. Несколько человек прибегают к нему на помощь, в то время как остальные продолжают драться, сообщает "МордовМедиа".
Очевидцы утверждают, что потерпевший нуждался в медицинской помощи. В связи с произошедшим проводится проверка. На данный момент правоохранительные органы выясняют личности хулиганов.
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