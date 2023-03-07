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  • Опубликована сегодня в 5:28

МИД РФ: В сфере IT-безопасности Украина - конгломерат криминальных группировок

Украину приняли в состав киберНАТО, когда пригласили Киев в таллинский клуб по кибербезопасности. Об этом заявила российский дипломат Ирина Тяжлова, выступая на заседании рабочей группы при ООН по вопросам безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий.

По ее словам, на сегодняшний день Украине отводится роль испытательного полигона, на котором обучают кадровый состав, оказывают техническую помощь в наращивании наступательного информационно-коммуникационного, - сказала Тяжлова, передает РИА "Новости".

Дипломат подчеркнула, что руководители натовских стран упускают из вида, что созданная IT-армия Украины - конгломерат криминальных группировок - уже начинает грабить граждан государств так называемого цивилизованного мира.

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