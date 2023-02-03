В Госдуме предложили организовать в России кибервойска и призывать на службу ученых и айтишников, освобожденных от мобилизации.

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев призвал снять бронь на частичную мобилизацию с ученых, инженеров и IT-специалистов, чтобы использовать их потенциал в военных лабораториях.

Кроме того парламентарий предложил создать в России кибервойска.

"Есть много умных людей, которые могут послужить армии, сидя в лабораториях, за компьютерами, а не на передовой. Но для этого нужны более точные настройки армейской мобилизационной машины", — заявил Гусев.