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  • Опубликована сегодня в 9:11

Айтишников - за компьютеры. Биологов - в лаборатории: В Госдуме предложили создать кибервойска

В Госдуме предложили организовать в России кибервойска и призывать на службу ученых и айтишников, освобожденных от мобилизации.

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев призвал снять бронь на частичную мобилизацию с ученых, инженеров и IT-специалистов, чтобы использовать их потенциал в военных лабораториях.

Кроме того парламентарий предложил создать в России кибервойска.

"Есть много умных людей, которые могут послужить армии, сидя в лабораториях, за компьютерами, а не на передовой. Но для этого нужны более точные настройки армейской мобилизационной машины", — заявил Гусев.

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