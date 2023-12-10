Кардиолог Закиев опроверг мифы о возможных побочных эффектах статинов, используемых для снижения холестерина

Кардиолог Вадим Закиев опроверг мифы о возможных побочных эффектах статинов, используемых для снижения холестерина. Он подчеркнул, что многие из обсуждаемых негативных эффектов являются мифом и результатом самовнушения. По словам Закиева, реальный уровень непереносимости статинов намного ниже, чем часто предполагается.

Кардиолог также развеял миф о повреждении печени статинами, пояснив, что оценка печеночных ферментов перед началом терапии важна, но сами статины не вызывают повреждений печени. Он подчеркнул, что возможные повышения печеночных ферментов в течение первого месяца терапии обычно клинически незначимы.

Касаясь мифа об эректильной дисфункции, Закиев указал на исследования, которые показывают, что статины не только не вызывают этого состояния, но даже могут улучшать потенцию. Врач объяснил, что атеросклероз сосудов полового члена может привести к проблемам с эрекцией, и статины, замедляя прогрессирование атеросклероза, могут содействовать сохранению эректильной функции, сообщает Газета.Ру.