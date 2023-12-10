Врач Закиев поделился способом снизить уровень холестерина без медикаментов

Врач кардиолог, преподаватель кафедры фармакологии и клинической фармакологии медицинского факультета РГСУ Вадим Закиев, поделился доказанными методами снижения холестерина без применения лекарств. Он выделил две диеты с наибольшей научной поддержкой — средиземноморскую и DASH, обе из которых предполагают полный отказ от жиров животного происхождения, таких как сало, сливочное масло, колбасы, свинина и жирные молочные продукты.

Для некоторых пациентов возможно достичь снижения холестерина только путем изменения питания, увеличив потребление овощей, фруктов и орехов, а также заменяя масло на оливковое и мясо на рыбу. Закиев также подчеркнул важность физической активности в процессе снижения холестерина. Однако в случае значительного увеличения показателей рекомендуется обратиться к медикаментозной терапии, сообщает News.Ru.