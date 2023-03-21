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  • Опубликована сегодня в 11:24

Лукашенко оценил работу белорусских спецслужб

Белорусские силовики провели спецоперацию в Гродно, в результате которой был обнаружен арсенал стрелкового оружия, а также взрывчатка, предназначенная для совершения терактов. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Спецслужбы сработали блестяще. Изъят целый арсенал оружия и взрывчатки, предназначавшийся для "громких" терактов в отношении граждан и должностных лиц государственных органов", — приводят слова Лукашенко белорусские СМИ.

Президент подчеркнул, что спецслужбы проделали хорошую работу, "при такой острой ситуации, когда со стороны террористов применялись гранаты и оружие, не погиб ни один сотрудник группы "Альфа", отметил лидер союзного государства.

Известно, что Белоруссия имеет несколько специальных служб, которые занимаются обеспечением национальной безопасности и борьбой с преступностью.

Одной из главных спецслужб в Белоруссии является Комитет государственной безопасности. КГБ осуществляет деятельность в области разведки и контрразведки, предотвращения и пресечения противоправных действий в сфере национальной безопасности, борьбы с терроризмом и экстремизмом. Кроме того, КГБ имеет отделения, которые занимаются борьбой с организованной преступностью и наркотической преступностью.

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