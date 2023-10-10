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Мужчина из Энгельса приговорен к 10 годам за убийство 68-летнего знакомого чайником
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  • Опубликована сегодня в 8:15

Мужчина из Энгельса приговорен к 10 годам за убийство 68-летнего знакомого чайником

В Энгельсе вынесли приговор 31-летнему мужчине, который был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что привело к смерти потерпевшего.

Преступление произошло в квартире на улице Ломоносова в Энгельсе, где молодой человек избил своего 68-летнего знакомого кулаками и металлическим чайником во время ссоры. В результате полученных травм пенсионер скончался.

Суд приговорил обвиняемого к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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