Мужчина из Энгельса приговорен к 10 годам за убийство 68-летнего знакомого чайником

В Энгельсе вынесли приговор 31-летнему мужчине, который был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что привело к смерти потерпевшего.

Преступление произошло в квартире на улице Ломоносова в Энгельсе, где молодой человек избил своего 68-летнего знакомого кулаками и металлическим чайником во время ссоры. В результате полученных травм пенсионер скончался.

Суд приговорил обвиняемого к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.