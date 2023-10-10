Мужчина из Энгельса приговорен к 10 годам за убийство 68-летнего знакомого чайником

В Энгельсе вынесли приговор 31-летнему мужчине, который был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что привело к смерти потерпевшего.
Преступление произошло в квартире на улице Ломоносова в Энгельсе, где молодой человек избил своего 68-летнего знакомого кулаками и металлическим чайником во время ссоры. В результате полученных травм пенсионер скончался.
Суд приговорил обвиняемого к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Боевики из группировки ХАМАС не сумели проникнуть на территорию Израиля в ночь на вторник
В настоящее время нет столкновений, и в ночь не было зафиксировано проникновений террористов.
Минздрав Сектора Газа призывает открыть коридор для доставки медицинской помощи
Запасы медикаментов исчерпаются в ближайшие несколько дней, и единственная больница в Бейт-Хануне вынуждена была приостановить свою работу из-за обстрелов.
Клава Кока высказалась в адрес критиков её фигуры
Певица Клава Кока отреагировала на замечания своих поклонников относительно своей фигуры после своего появления на "Дне рождения МУЗ ТВ в Кремле".
Артистка Глюк’oZa вернулась из Израиля и прибыла в Москву
Российская певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная под псевдонимом Глюк'oZa, опубликовала снимок, сделанный во время вылета из Израиля.